Ломтев Иллиодор
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1928
Дата смерти13.06.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Ломтева Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Мать ребёнка: Ломтева Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ломтев Владимир
Мать ребёнка: Ломтева Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ломтева Валентина
Смерть
13.06.1994
Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область