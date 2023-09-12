Ломтев Иллиодор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ломтев Иллиодор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1928

Дата смерти

13.06.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Ломтева Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Мать ребёнка: Ломтева Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ломтев Владимир

Мать ребёнка: Ломтева Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ломтева Валентина

Смерть
13.06.1994
Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область
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