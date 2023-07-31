Елена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1698

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1700 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1725

Сын: Нестор Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Иевлевич

Рождение ребёнка
1727

Дочь: Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Иевлевич

Рождение ребёнка
1731

Сын: Кирилл Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Иевлевич

Рождение ребёнка
1732

Дочь: Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Иевлевич

Рождение ребёнка
1736

Дочь: Прасковья Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Иевлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Иевлевич

Смерть
Неизвестно