Елена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1698
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1725
Сын: Нестор Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Иевлевич
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Иевлевич
Рождение ребёнка
1731
Сын: Кирилл Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Иевлевич
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Иевлевич
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Прасковья Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Иевлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Иевлевич
Смерть
Неизвестно