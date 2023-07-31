Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1700 г.р.

Мать

1698 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Сергей Иевлевич

Мать: Елена Михайловна

Смерть
Неизвестно