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Мария Сергеевна
Мария Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1727
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Сергей Иевлевич
1700 г.р.
Мать
Елена Михайловна
1698 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец:
Сергей Иевлевич
Мать:
Елена Михайловна
Смерть
Неизвестно
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