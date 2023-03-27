Панина (Григорович) Наталья Ивановна
Место рожденияTamaris, Var, France
Дата рождения19.12.1901
Дата смерти1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1901
Tamaris, Var, France
Бракосочетание
1923
Муж: Панин Вадим Львович
of St. Petersburg, Russia
Супруг(-а): Вадим Львович Панин
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Марина Вадимовна
Отец ребёнка: Панин Вадим Львович
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Панин Вадим Львович
Рождение ребёнка
09.02.1928
Дочь: Воскобойникова Алла Вадимовна
Отец ребёнка: Панин Вадим Львович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Кира Вадимовна
Отец ребёнка: Панин Вадим Львович
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Панин Вадим Львович
Смерть
1964
Похороны
Неизвестно
Северное кладбище,