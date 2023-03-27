Панина (Григорович) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панина (Григорович) Наталья Ивановна

Место рождения

Tamaris, Var, France

Дата рождения

19.12.1901

Дата смерти

1964

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1901

Отец: Григорович Иван Константинович

Мать: Григорович Мария Николаевна

Tamaris, Var, France
Бракосочетание
1923

Муж: Панин Вадим Львович

of St. Petersburg, Russia
Супруг(-а): Вадим Львович Панин
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Марина Вадимовна

Отец ребёнка: Панин Вадим Львович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Панин Вадим Вадимович

Отец ребёнка: Панин Вадим Львович

Рождение ребёнка
09.02.1928

Дочь: Воскобойникова Алла Вадимовна

Отец ребёнка: Панин Вадим Львович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Кира Вадимовна

Отец ребёнка: Панин Вадим Львович

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панин Вадим Львович

Смерть
1964
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Северное кладбище,
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