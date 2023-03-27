Григорович Иван Константинович
Место рожденияKronshtadt, St. Petersburg, Russia
Дата рождения26.01.1853
Дата смерти03.03.1930
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1853
Kronshtadt, St. Petersburg, Russia
Бракосочетание
18.04.1884
Kronshtadt, St. Petersburg, Russia
Супруг(-а): Иван Константинович Григорович
Рождение ребёнка
22.02.1885
Дочь: Карцова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Григорович Мария Николаевна
Kronshtadt, St. Petersburg, Russia
Рождение ребёнка
19.12.1901
Дочь: Панина Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Григорович Мария Николаевна
Tamaris, Var, France
Работа или профессия
Неизвестно
русский военно-морской и государственный деятель, генерал-адъютант, адмирал (19 марта 1911), последний морской министр Российской империи
Смерть
03.03.1930
Menton, Alpes-Maritimes, France
Похороны
Неизвестно
на Никольском кладбище Александро-Невской лавры