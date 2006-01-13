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Борыгина Елена Дмитриевна
Борыгина Елена Дмитриевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.01.2006
Пол
Женский
Отец
Борыгин Дмитрий Анатольевич
1977 г.р.
Мать
Борыгина (Хан) Наталья Олеговна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.2006
Отец:
Борыгин Дмитрий Анатольевич
Мать:
Борыгина Наталья Олеговна
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