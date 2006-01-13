Борыгина Елена Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борыгина Елена Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.2006

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.2006

Отец: Борыгин Дмитрий Анатольевич

Мать: Борыгина Наталья Олеговна

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