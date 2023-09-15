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Борыгин Дмитрий Анатольевич

Место рождения

Заринск, город Заринск, Алтайский край

Дата рождения

04.12.1977

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1977

Отец: Борыгин Анатолий Дмитриевич

Мать: не указана

Заринск, город Заринск, Алтайский край
Рождение ребёнка
13.01.2006

Дочь: Борыгина Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Борыгина Наталья Олеговна

Рождение ребёнка
06.04.?

Сын: Борыгин Данил Дмитриевич

Мать ребёнка: Борыгина Наталья Олеговна

Рождение ребёнка
05.10.?

Дочь: Борыгина Вероника Дмитриевна

Мать ребёнка: Борыгина Наталья Олеговна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борыгина Наталья Олеговна

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