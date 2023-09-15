Борыгин Дмитрий Анатольевич
Место рождения
Дата рождения04.12.1977
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1977
Отец: Борыгин Анатолий Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.01.2006
Дочь: Борыгина Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Борыгина Наталья Олеговна
Рождение ребёнка
06.04.?
Мать ребёнка: Борыгина Наталья Олеговна
Рождение ребёнка
05.10.?
Дочь: Борыгина Вероника Дмитриевна
Мать ребёнка: Борыгина Наталья Олеговна
Бракосочетание
Неизвестно