Петрова Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1946
Сын: Петров Юрий Иванович
Отец ребёнка: Петров Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Петров Иван Петрович
Смерть
Неизвестно