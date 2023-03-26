Петров Юрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Юрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1946

Дата смерти

09.06.1992

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1946

Отец: Петров Иван Петрович

Мать: Петрова Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
01.01.1986

Сын: Петров Максим Юрьевич

Мать ребёнка: Петрова Тамара Евгеньевна

Печора, Муниципальный район Печора, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Тамара Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Зоя Михайловна

Смерть
09.06.1992
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