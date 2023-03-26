Петров Юрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1946
Дата смерти09.06.1992
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1946
Отец: Петров Иван Петрович
Мать: Петрова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
01.01.1986
Мать ребёнка: Петрова Тамара Евгеньевна
Печора, Муниципальный район Печора, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Зоя Михайловна
Смерть
09.06.1992