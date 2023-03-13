Чигрова (Катанова) Ирина
Место рожденияАлександровка
Дата рождения01.05.1842
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1842
Отец: Катановъ Иванъ
Мать: Катанова Акулина
Александровка
Бракосочетание
05.02.1862
Муж: Чигровъ Лаврентий
Рождение ребёнка
02.08.1863
Сын: Чигровъ Матвей
Отец ребёнка: Чигровъ Лаврентий
Александровка
Рождение ребёнка
1864
Сын: Чигровъ Андрей
Отец ребёнка: Чигровъ Лаврентий
Рождение ребёнка
25.08.1867
Сын: Чигровъ Иванъ
Отец ребёнка: Чигровъ Лаврентий
Александровка
Рождение ребёнка
28.01.1869
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Чигровъ Лаврентий
Александровка
Рождение ребёнка
18.04.1873
Сын: Чигровъ Федоръ
Отец ребёнка: Чигровъ Лаврентий
Александровка
Рождение ребёнка
01.08.1875
Сын: Чигровъ Степанъ
Отец ребёнка: Чигровъ Лаврентий
Александровка