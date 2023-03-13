Чигрова (Катанова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧигрова (Катанова) Ирина

Чигрова (Катанова) Ирина

Место рождения

Александровка

Дата рождения

01.05.1842

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1842

Отец: Катановъ Иванъ

Мать: Катанова Акулина

Александровка
Бракосочетание
05.02.1862

Муж: Чигровъ Лаврентий

Рождение ребёнка
02.08.1863

Сын: Чигровъ Матвей

Отец ребёнка: Чигровъ Лаврентий

Александровка
Рождение ребёнка
1864

Сын: Чигровъ Андрей

Отец ребёнка: Чигровъ Лаврентий

Рождение ребёнка
25.08.1867

Сын: Чигровъ Иванъ

Отец ребёнка: Чигровъ Лаврентий

Александровка
Рождение ребёнка
28.01.1869

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Чигровъ Лаврентий

Александровка
Рождение ребёнка
18.04.1873

Сын: Чигровъ Федоръ

Отец ребёнка: Чигровъ Лаврентий

Александровка
Рождение ребёнка
01.08.1875

Сын: Чигровъ Степанъ

Отец ребёнка: Чигровъ Лаврентий

Александровка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close