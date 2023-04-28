Шевелева (Попова) Гликерия
Место рождения
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Мальцева Евдокия Прокопьевна
Отец ребёнка: Шевелев Прокопий Ларионович
Большое, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно