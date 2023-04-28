Шевелева (Попова) Гликерия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевелева (Попова) Гликерия

Место рождения

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1783 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Мальцева Евдокия Прокопьевна

Отец ребёнка: Шевелев Прокопий Ларионович

Большое, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевелев Прокопий Ларионович

Смерть
Неизвестно
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