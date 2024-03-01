Умнов Сидор Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1790
Сын: Умнов Савва Сидоров
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Умнова Екатерина Сидоровна
Рождение ребёнка
1792
Рождение ребёнка
1796
Сын: Умнов Фёдор Сидоров
Рождение ребёнка
1797
Рождение ребёнка
1799
Сын: Умнов Исай Сидоров
Рождение ребёнка
1802
Сын: Умнов Фома Сидоров
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Умнова Параскева Сидоровна
Рождение ребёнка
1808
Сын: Умнов Иван Сидоров
Смерть
Неизвестно