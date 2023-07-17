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Канашев Михайло Елисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Канашев Елисей Григорьевич

Мать: Канашева Аграфёна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Канашева Раиса Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Канашев Пётр Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Канашева Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Канашев Николай Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лохновская Анна Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Александра Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно