Канашев Михайло Елисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Канашев Елисей Григорьевич
Мать: Канашева Аграфёна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Канашева Раиса Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Канашева Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Канашев Николай Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лохновская Анна Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Александра Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно