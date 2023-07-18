Лохновская (Канашева) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лохновская (Канашева) Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Канашев Михайло Елисеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лохновская Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Лохновский Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лохновский Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Лохновский Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лохновский Валерий Алексеевич

Отец ребёнка: Лохновский Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Лохновский Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лохновский Алексей

Смерть
Неизвестно