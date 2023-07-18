Лохновская (Канашева) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Канашев Михайло Елисеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лохновская Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Лохновский Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лохновский Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Лохновский Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лохновский Валерий Алексеевич
Отец ребёнка: Лохновский Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Лохновский Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лохновский Алексей
Смерть
Неизвестно