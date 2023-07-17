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Канашева Аграфёна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Канашев Елисей Григорьевич

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Канашева Ирина Елисеевна

Отец ребёнка: Канашев Елисей Григорьевич

Рождение ребёнка
1896

Сын: Канашев Михайло Елисеевич

Отец ребёнка: Канашев Елисей Григорьевич

Рождение ребёнка
1907

Сын: Канашев Пётр Елисеевич

Отец ребёнка: Канашев Елисей Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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