Канашева Аграфёна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Канашева Ирина Елисеевна
Отец ребёнка: Канашев Елисей Григорьевич
Рождение ребёнка
1896
Сын: Канашев Михайло Елисеевич
Отец ребёнка: Канашев Елисей Григорьевич
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Канашев Елисей Григорьевич
Смерть
Неизвестно