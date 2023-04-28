Шилов Константин Анатольевич
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Шилов Анатолий Петрович
Мать: Шилова Устинья Федоровна
Бракосочетание
10.02.1919
Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Венчаны в Николаевской Оночистенской церкви. Зарегистрированы в ЗАГС 18.02.1919.
Смерть
Неизвестно