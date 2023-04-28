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Шилов Константин Анатольевич

Место рождения

Якушкино, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1875 г.р.

Мать

Около 1875 г.р.

Жена

1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Шилов Анатолий Петрович

Мать: Шилова Устинья Федоровна

Якушкино, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
10.02.1919

Жена: Шилова Ульяна Никандровна

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Венчаны в Николаевской Оночистенской церкви. Зарегистрированы в ЗАГС 18.02.1919.
Смерть
Неизвестно
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