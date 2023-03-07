Шилова (Феодорова) Ульяна Никандровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шилова (Феодорова) Ульяна Никандровна

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Место рождения

Мокейка

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Девичья фамилия - под сомнением. Неразборчиво в брачном обыске.
Бракосочетание
10.02.1919

Муж: Шилов Константин Анатольевич

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Венчаны в Николаевской Оночистенской церкви. Зарегистрированы в ЗАГС 18.02.1919.
Смерть
Неизвестно
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