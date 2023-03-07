Шилова (Феодорова) Ульяна Никандровна
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Девичья фамилия - под сомнением. Неразборчиво в брачном обыске.
Бракосочетание
10.02.1919
Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Венчаны в Николаевской Оночистенской церкви. Зарегистрированы в ЗАГС 18.02.1919.
Смерть
Неизвестно