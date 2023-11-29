Иванова (Кувшинова) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Иванова) Варвара
Отец ребёнка: Иванов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Даниил
Отец ребёнка: Иванов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Александр
Отец ребёнка: Иванов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Степан
Отец ребёнка: Иванов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Иванова) Алина
Отец ребёнка: Иванов Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Сергей
Рождение ребёнка
08.03.2004
Дочь: (Иванова) Евгения
Отец ребёнка: Иванов Сергей