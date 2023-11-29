Иванова (Кувшинова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванова (Кувшинова) Наталья

Иванова (Кувшинова) Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Иванова) Варвара

Отец ребёнка: Иванов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Даниил

Отец ребёнка: Иванов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Александр

Отец ребёнка: Иванов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Степан

Отец ребёнка: Иванов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Иванова) Алина

Отец ребёнка: Иванов Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Сергей

Рождение ребёнка
08.03.2004

Дочь: (Иванова) Евгения

Отец ребёнка: Иванов Сергей

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