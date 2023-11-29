Иванов Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1985
Отец: не указан
Мать: Иванова (Иванова) Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Иванова) Варвара
Мать ребёнка: Иванова (Кувшинова) Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Даниил
Мать ребёнка: Иванова (Кувшинова) Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Александр
Мать ребёнка: Иванова (Кувшинова) Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Степан
Мать ребёнка: Иванова (Кувшинова) Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Иванова) Алина
Мать ребёнка: Иванова (Кувшинова) Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.03.2004
Дочь: (Иванова) Евгения
Мать ребёнка: Иванова (Кувшинова) Наталья