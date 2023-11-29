Иванов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1985

Отец: не указан

Мать: Иванова (Иванова) Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Иванова) Варвара

Мать ребёнка: Иванова (Кувшинова) Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Даниил

Мать ребёнка: Иванова (Кувшинова) Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Александр

Мать ребёнка: Иванова (Кувшинова) Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Степан

Мать ребёнка: Иванова (Кувшинова) Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Иванова) Алина

Мать ребёнка: Иванова (Кувшинова) Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова (Кувшинова) Наталья

Рождение ребёнка
08.03.2004

Дочь: (Иванова) Евгения

Мать ребёнка: Иванова (Кувшинова) Наталья

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