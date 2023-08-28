Баева София Макарова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Полянских Елизавета Иванова
Отец ребёнка: Баев Иван Авакумов (первый)
Рождение ребёнка
01.08.1893
Сын: Баев Стефан Иванов
Отец ребёнка: Баев Иван Авакумов (первый)
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Рублева Матрена Иванова
Отец ребёнка: Баев Иван Авакумов (первый)
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1899
Сын: Баев Игнат Иванов
Отец ребёнка: Баев Иван Авакумов (первый)
Рождение ребёнка
30.08.1903
Сын: Баев Иван Иванов
Отец ребёнка: Баев Иван Авакумов (первый)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баев Димитрий Иванов
Отец ребёнка: Баев Иван Авакумов (первый)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баев Филипп Иванов
Отец ребёнка: Баев Иван Авакумов (первый)
Смерть
Неизвестно