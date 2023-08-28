Баева София Макарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баева София Макарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Полянских Елизавета Иванова

Отец ребёнка: Баев Иван Авакумов (первый)

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.08.1893

Сын: Баев Стефан Иванов

Отец ребёнка: Баев Иван Авакумов (первый)

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Рублева Матрена Иванова

Отец ребёнка: Баев Иван Авакумов (первый)

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Баев Игнат Иванов

Отец ребёнка: Баев Иван Авакумов (первый)

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
30.08.1903

Сын: Баев Иван Иванов

Отец ребёнка: Баев Иван Авакумов (первый)

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баев Димитрий Иванов

Отец ребёнка: Баев Иван Авакумов (первый)

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баев Филипп Иванов

Отец ребёнка: Баев Иван Авакумов (первый)

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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