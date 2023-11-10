Полянских (Баева) Елизавета Иванова
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Баев Иван Авакумов (первый)
Мать: Баева София Макарова
Бракосочетание
27.10.1910
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
24.09.1912
Отец ребёнка: Полянских Лукьян Иванов
Рождение ребёнка
09.05.1914
Дочь: Елена Лукьянова
Отец ребёнка: Полянских Лукьян Иванов
Рождение ребёнка
12.06.1916
Отец ребёнка: Полянских Лукьян Иванов
Рождение ребёнка
22.09.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Полянских Лукьян Иванов
Смерть
Неизвестно