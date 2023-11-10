Полянских (Баева) Елизавета Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полянских (Баева) Елизавета Иванова

Место рождения

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Баев Иван Авакумов (первый)

Мать: Баева София Макарова

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
27.10.1910

Муж: Полянских Лукьян Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
24.09.1912

Сын: Полянских Иван Лукьянов

Отец ребёнка: Полянских Лукьян Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
09.05.1914

Дочь: Елена Лукьянова

Отец ребёнка: Полянских Лукьян Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
12.06.1916

Сын: Полянских Петр Лукьянов

Отец ребёнка: Полянских Лукьян Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
22.09.1927

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Отец ребёнка: Полянских Лукьян Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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