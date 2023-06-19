Федор Николаевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Поручитель
12.02.1899 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 12.02.1899 Бешкино 2-е крестьянин Михаил Васильевич Чермы крестьянская дочь Ольга Филипповна по жениху Стректово крестьянин Федор Николаевич по жениху Иванщины крестьянин П... Показать все
Смерть
Неизвестно