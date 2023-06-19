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Федор Николаевич

Место рождения

Стректово, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

До 1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Стректово, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Поручитель
12.02.1899 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 12.02.1899 Бешкино 2-е крестьянин Михаил Васильевич Чермы крестьянская дочь Ольга Филипповна по жениху Стректово крестьянин Федор Николаевич по жениху Иванщины крестьянин П... Показать все
Смерть
Неизвестно