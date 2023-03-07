Боченцева (Сырцева) Раиса
Место рожденияРоссия
Дата рождения1937
Дата смерти1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: Сырцев Петр
Мать: Клавдия
Россия
Рождение ребёнка
07.08.1959
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Боченцев Василий
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боченцев Сергей
Отец ребёнка: Боченцев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Машарипова Надежда
Отец ребёнка: Боченцев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Боченцев Василий
Смерть
1988