Боченцева (Сырцева) Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боченцева (Сырцева) Раиса

Место рождения

Россия

Дата рождения

1937

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Сырцев Петр

Мать: Клавдия

Россия
Рождение ребёнка
07.08.1959

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Боченцев Василий

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боченцев Сергей

Отец ребёнка: Боченцев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Машарипова Надежда

Отец ребёнка: Боченцев Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боченцев Василий

Смерть
1988
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