Боченцев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 04.03.1935
Дата смерти2005
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 04.03.1935
Отец: Боченцев Иван
Рождение ребёнка
07.08.1959
Дочь: Вера
Мать ребёнка: Боченцева Раиса
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боченцев Сергей
Мать ребёнка: Боченцева Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Машарипова Надежда
Мать ребёнка: Боченцева Раиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боченцева Раиса
Смерть
2005