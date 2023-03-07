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Боченцев Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 04.03.1935

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 04.03.1935

Отец: Боченцев Иван

Мать: Боченцева Екатерина Евсегнеевна

Рождение ребёнка
07.08.1959

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Боченцева Раиса

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боченцев Сергей

Мать ребёнка: Боченцева Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Машарипова Надежда

Мать ребёнка: Боченцева Раиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боченцева Раиса

Смерть
2005
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