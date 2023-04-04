Челышев Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Челышев Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

1923

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Челышев Семен (Симеон?)

Мать: ?

Смерть
1923
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