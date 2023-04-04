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Челышев Пётр
Челышев Пётр
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1878
Дата смерти
1923
Пол
Мужской
Отец
Челышев Семен (Симеон?)
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец:
Челышев Семен (Симеон?)
Мать:
?
Смерть
1923
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