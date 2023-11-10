Жуковская Евгения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1941
Сын: Жуковский Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Жуковский Василий
Острово, Зельвенский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жуковская Софья Васильевна
Отец ребёнка: Жуковский Василий