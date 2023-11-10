Жуковская Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жуковская Евгения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1941

Сын: Жуковский Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Жуковский Василий

Острово, Зельвенский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жуковская Софья Васильевна

Отец ребёнка: Жуковский Василий

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