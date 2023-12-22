Жуковский Владимир Васильевич
Место рождения
Дата рождения09.09.1941
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1941
Отец: Жуковский Василий
Мать: Жуковская Евгения
Рождение ребёнка
01.01.1964
Сын: Жуковский Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Жуковская Галина Степановна
Рождение ребёнка
23.04.1966
Дочь: Деревянник Любовь Владимировна
Мать ребёнка: Жуковская Галина Степановна
Рождение ребёнка
23.02.1973
Дочь: Савчук Елена Владимировна
Мать ребёнка: Жуковская Галина Степановна
Зельва, Зельвенский район, Гродненская область
Бракосочетание
Неизвестно
Похороны
2002
Каролин, Зельвенский район, Гродненская область