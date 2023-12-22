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Жуковский Владимир Васильевич

Место рождения

Острово, Зельвенский район, Гродненская область

Дата рождения

09.09.1941

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1941

Отец: Жуковский Василий

Мать: Жуковская Евгения

Острово, Зельвенский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
01.01.1964

Сын: Жуковский Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Жуковская Галина Степановна

Дороговка, Зерендинский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
23.04.1966

Дочь: Деревянник Любовь Владимировна

Мать ребёнка: Жуковская Галина Степановна

Дороговка, Зерендинский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
23.02.1973

Дочь: Савчук Елена Владимировна

Мать ребёнка: Жуковская Галина Степановна

Зельва, Зельвенский район, Гродненская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жуковская Галина Степановна

Дороговка, Зерендинский район, Акмолинская область
Похороны
2002
Каролин, Зельвенский район, Гродненская область
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