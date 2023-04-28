Станских Дмитрий Ефимович
Место рождения
Дата рождения06.11.1934
Дата смерти08.03.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.04.1961
Сын: Станских Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Станских Анна Алексеевна
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Смерть
08.03.1987
Мирный, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край