Станских Дмитрий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Станских Дмитрий Ефимович

Место рождения

129 км, Томский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

06.11.1934

Дата смерти

08.03.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

129 км, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
03.04.1961

Сын: Станских Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Станских Анна Алексеевна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Смерть
08.03.1987
Мирный, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край
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