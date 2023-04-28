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Юргенсон Артур Петрович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

17.12.1925

Дата смерти

20.12.1986

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1925

Отец: Юргенсон Арвид Янович

Мать: Юргенсон Елизавета Петровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Военная служба
19.01.1943
Некоуз, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Военная награда
21.01.1944
Бракосочетание
1947

Жена: Юргенсон Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
22.05.1951

Дочь: Гончарова Эрика Артуровна

Мать ребёнка: Юргенсон Татьяна Петровна

Минск, Республика Беларусь
Смерть
20.12.1986
Минск, Республика Беларусь
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