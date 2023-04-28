Юргенсон Артур Петрович
Место рождения
Дата рождения17.12.1925
Дата смерти20.12.1986
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1925
Отец: Юргенсон Арвид Янович
Военная служба
19.01.1943
Некоуз, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Военная награда
21.01.1944
Бракосочетание
1947
Рождение ребёнка
22.05.1951
Дочь: Гончарова Эрика Артуровна
Мать ребёнка: Юргенсон Татьяна Петровна
Минск, Республика Беларусь
Смерть
20.12.1986
Минск, Республика Беларусь