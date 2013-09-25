Юргенсон (Уснич) Татьяна Петровна
Место рожденияМинск, Республика Беларусь
Дата рождения19.10.1928
Дата смерти25.09.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Минск, Республика Беларусь
Бракосочетание
1947
Рождение ребёнка
22.05.1951
Дочь: Гончарова Эрика Артуровна
Отец ребёнка: Юргенсон Артур Петрович
Минск, Республика Беларусь
Смерть
25.09.2013
Минск, Республика Беларусь