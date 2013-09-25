Юргенсон (Уснич) Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юргенсон (Уснич) Татьяна Петровна

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Место рождения

Минск, Республика Беларусь

Дата рождения

19.10.1928

Дата смерти

25.09.2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Минск, Республика Беларусь
Бракосочетание
1947

Муж: Юргенсон Артур Петрович

Рождение ребёнка
22.05.1951

Дочь: Гончарова Эрика Артуровна

Отец ребёнка: Юргенсон Артур Петрович

Минск, Республика Беларусь
Смерть
25.09.2013
Минск, Республика Беларусь
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