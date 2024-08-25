Черноскулова Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.10.1853
Сын: Черноскулов Яков Федорович
Отец ребёнка: Черноскулов Федор Евдокимович
Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно