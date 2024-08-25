Черноскулова Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черноскулова Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черноскулов Федор Евдокимович

Рождение ребёнка
24.10.1853

Сын: Черноскулов Яков Федорович

Отец ребёнка: Черноскулов Федор Евдокимович

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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