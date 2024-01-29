Павленко Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.?.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Павленко Надежда Петровна
Лозовая, Харьковской, Украина
Рождение ребёнка
02.?.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Павленко Надежда Петровна
Лозовая, Харьковской, Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Лозовая, Харьковской, Украина