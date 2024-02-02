Емельянова Анна Гермагеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянова Анна Гермагеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Антипин Гермаген Николаевич

Мать: Антипина Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
09.11.1940

Дочь: Диких Александра Лаврентьева

Отец ребёнка: Емельянов Лаврентий Михайлович

Рождение ребёнка
26.01.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Емельянов Лаврентий Михайлович

Рождение ребёнка
25.01.1944

Сын: Емельянов Николай Лаврентьевич

Отец ребёнка: Емельянов Лаврентий Михайлович

Рождение ребёнка
15.06.1946

Дочь: Емельянова Валентина Лаврентьевна

Отец ребёнка: Емельянов Лаврентий Михайлович

Рождение ребёнка
03.03.1948

Сын: Емельянов Виктор Лаврентьевич

Отец ребёнка: Емельянов Лаврентий Михайлович

Рождение ребёнка
30.04.1951

Дочь: Емельянова Любовь Лаврентьева

Отец ребёнка: Емельянов Лаврентий Михайлович

Рождение ребёнка
08.02.1952

Сын: Емельянов Иван Лаврентьевич

Отец ребёнка: Емельянов Лаврентий Михайлович

Рождение ребёнка
08.11.1953

Сын: Емельянов Георгий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Емельянов Лаврентий Михайлович

Рождение ребёнка
09.11.1955

Сын: Емельянов Владимир Лаврентьевич

Отец ребёнка: Емельянов Лаврентий Михайлович

Рождение ребёнка
20.09.1956

Сын: Емельянов Олег Лаврентьевич

Отец ребёнка: Емельянов Лаврентий Михайлович

Рождение ребёнка
19.09.1957

Сын: Емельянов Валерий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Емельянов Лаврентий Михайлович

Рождение ребёнка
12.09.1959

Сын: Емельянов Семён Лаврентьевич

Отец ребёнка: Емельянов Лаврентий Михайлович

Рождение ребёнка
09.11.1961

Сын: Емельянов Андрей Лаврентьевич

Отец ребёнка: Емельянов Лаврентий Михайлович

Рождение ребёнка
31.08.1963

Сын: Емельянов Анатолий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Емельянов Лаврентий Михайлович

Рождение ребёнка
14.11.1965

Сын: Емельянов Сергей Лаврентьевич

Отец ребёнка: Емельянов Лаврентий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емельянов Лаврентий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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