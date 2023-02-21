Фома Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фома Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1786

Сын: Михаил Фомин

Мать ребёнка: Татьяна Авросимова

Рождение ребёнка
1799

Сын: Самойл Фомин

Мать ребёнка: Татьяна Авросимова

Рождение ребёнка
1802

Сын: Петр Фомин

Мать ребёнка: Татьяна Авросимова

Рождение ребёнка
1807

Сын: Исай Фомин

Мать ребёнка: Татьяна Авросимова

Смерть
1813
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