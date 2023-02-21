Фома Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смерти1813
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1786
Сын: Михаил Фомин
Мать ребёнка: Татьяна Авросимова
Рождение ребёнка
1799
Сын: Самойл Фомин
Мать ребёнка: Татьяна Авросимова
Рождение ребёнка
1802
Сын: Петр Фомин
Мать ребёнка: Татьяна Авросимова
Рождение ребёнка
1807
Сын: Исай Фомин
Мать ребёнка: Татьяна Авросимова
Смерть
1813