Татьяна Авросимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Авросимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1786

Сын: Михаил Фомин

Отец ребёнка: Фома Дмитриев

Рождение ребёнка
1799

Сын: Самойл Фомин

Отец ребёнка: Фома Дмитриев

Рождение ребёнка
1802

Сын: Петр Фомин

Отец ребёнка: Фома Дмитриев

Рождение ребёнка
1807

Сын: Исай Фомин

Отец ребёнка: Фома Дмитриев

Смерть
Неизвестно
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