Татьяна Авросимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1786
Сын: Михаил Фомин
Отец ребёнка: Фома Дмитриев
Рождение ребёнка
1799
Сын: Самойл Фомин
Отец ребёнка: Фома Дмитриев
Рождение ребёнка
1802
Сын: Петр Фомин
Отец ребёнка: Фома Дмитриев
Рождение ребёнка
1807
Сын: Исай Фомин
Отец ребёнка: Фома Дмитриев
Смерть
Неизвестно