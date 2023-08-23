Матвеева Матрона Финогеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева Матрона Финогеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1889

Дочь: Феодора Онисимовна

Отец ребёнка: Матвеев Онисим Яковлевич

Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвеев Онисим Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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