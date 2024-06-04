Пузырев Дмитрий Феклистов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1788
Дата смерти1838
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: Пузырев Феклист Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пузырева Марья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пузырева Дарья
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Пузырев Григорий Дмитриев
Мать ребёнка: Пузырева Дарья
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: (Пузырева) Евдокия (Авдотья) Дмитриева
Мать ребёнка: Пузырева Дарья
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: (Пузырева) Акулина Дмитриева
Мать ребёнка: Пузырева Дарья
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: (Пузырева) Фекла Дмитриева
Мать ребёнка: Пузырева Дарья
Рождение ребёнка
Около 1815
Мать ребёнка: Пузырева Дарья
Смерть
1838