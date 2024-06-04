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Пузырев Дмитрий Феклистов

Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: Пузырев Феклист Иванов

Мать: не указана

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пузырева Марья

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пузырева Дарья

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Пузырев Григорий Дмитриев

Мать ребёнка: Пузырева Дарья

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: (Пузырева) Евдокия (Авдотья) Дмитриева

Мать ребёнка: Пузырева Дарья

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: (Пузырева) Акулина Дмитриева

Мать ребёнка: Пузырева Дарья

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: (Пузырева) Фекла Дмитриева

Мать ребёнка: Пузырева Дарья

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Пузырев Фадей Дмитриев

Мать ребёнка: Пузырева Дарья

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1838
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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