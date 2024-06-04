Пузырев Фадей Дмитриев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: Пузырев Дмитрий Феклистов
Мать: Пузырева Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Пузырев Иван Фадеев
Мать ребёнка: Пузырева (Гулина) Акулина Павлова
Смерть
После 1850