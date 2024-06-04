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Пузырев Фадей Дмитриев

Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Отец

Около 1788 г.р.

Мать

Около 1789 г.р.

Жена

Около 1815 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Пузырев Дмитрий Феклистов

Мать: Пузырева Дарья

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пузырева (Гулина) Акулина Павлова

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Пузырев Иван Фадеев

Мать ребёнка: Пузырева (Гулина) Акулина Павлова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850

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