Огорельцев Савва Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огорельцев Савва Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1712 и 1715

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1712 и 1715

Отец: Огорельцев Игнаий Агафонов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1740

Сын: Огорельцев Леонтий Савватеевич

Мать ребёнка: Огорельцева Ефросинья Пахомова

Рождение ребёнка
1741

Сын: Огорельцев Петр Савватеевич

Мать ребёнка: Огорельцева Ефросинья Пахомова

Рождение ребёнка
1744

Сын: Огорельцев Павел Савватеевич

Мать ребёнка: Огорельцева Ефросинья Пахомова

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Анна Саввинова

Мать ребёнка: Огорельцева Ефросинья Пахомова

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Анисия Саввинова

Мать ребёнка: Огорельцева Ефросинья Пахомова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огорельцева Ефросинья Пахомова

Место жительства
Неизвестно
Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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