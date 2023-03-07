Огорельцев Савва Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1712 и 1715
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1712 и 1715
Отец: Огорельцев Игнаий Агафонов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740
Сын: Огорельцев Леонтий Савватеевич
Мать ребёнка: Огорельцева Ефросинья Пахомова
Рождение ребёнка
1741
Сын: Огорельцев Петр Савватеевич
Мать ребёнка: Огорельцева Ефросинья Пахомова
Рождение ребёнка
1744
Сын: Огорельцев Павел Савватеевич
Мать ребёнка: Огорельцева Ефросинья Пахомова
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Анна Саввинова
Мать ребёнка: Огорельцева Ефросинья Пахомова
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Анисия Саввинова
Мать ребёнка: Огорельцева Ефросинья Пахомова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763