Огорельцев Игнаий Агафонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огорельцев Игнаий Агафонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670

Дата смерти

1733

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: Огорельцев Агафон Осипов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1712 и 1715

Сын: Огорельцев Савва Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1719

Сын: Огорельцев Петр Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1733
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