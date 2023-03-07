Огорельцев Игнаий Агафонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1670
Дата смерти1733
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670
Отец: Огорельцев Агафон Осипов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1712 и 1715
Сын: Огорельцев Савва Игнатьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1719
Сын: Огорельцев Петр Игнатьевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1733