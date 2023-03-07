Огорельцева (Бармина) Ефросинья Пахомова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740
Сын: Огорельцев Леонтий Савватеевич
Отец ребёнка: Огорельцев Савва Игнатьевич
Рождение ребёнка
1741
Сын: Огорельцев Петр Савватеевич
Отец ребёнка: Огорельцев Савва Игнатьевич
Рождение ребёнка
1744
Сын: Огорельцев Павел Савватеевич
Отец ребёнка: Огорельцев Савва Игнатьевич
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Анна Саввинова
Отец ребёнка: Огорельцев Савва Игнатьевич
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Анисия Саввинова
Отец ребёнка: Огорельцев Савва Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно