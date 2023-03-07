Огорельцева (Бармина) Ефросинья Пахомова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огорельцева (Бармина) Ефросинья Пахомова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1740

Сын: Огорельцев Леонтий Савватеевич

Отец ребёнка: Огорельцев Савва Игнатьевич

Рождение ребёнка
1741

Сын: Огорельцев Петр Савватеевич

Отец ребёнка: Огорельцев Савва Игнатьевич

Рождение ребёнка
1744

Сын: Огорельцев Павел Савватеевич

Отец ребёнка: Огорельцев Савва Игнатьевич

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Анна Саввинова

Отец ребёнка: Огорельцев Савва Игнатьевич

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Анисия Саввинова

Отец ребёнка: Огорельцев Савва Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огорельцев Савва Игнатьевич

Место жительства
Неизвестно
Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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