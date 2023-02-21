Марковская Зоя Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1952
Рождение ребёнка
10.06.1973
Дочь: Малыгина Ольга Александровна
Отец ребёнка: Малыгин Александр Михайлович
Рождение ребёнка
11.06.1976
Дочь: Малыгина Наталья Александровна
Отец ребёнка: Малыгин Александр Михайлович
Рождение ребёнка
06.12.1986
Сын: Малыгин Николай Александрович
Отец ребёнка: Малыгин Александр Михайлович