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Марковская Зоя Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1952

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1952

Отец: Марковский Николай Данилович

Мать: Потылицина Ольга Афанасьевна

Рождение ребёнка
10.06.1973

Дочь: Малыгина Ольга Александровна

Отец ребёнка: Малыгин Александр Михайлович

Рождение ребёнка
11.06.1976

Дочь: Малыгина Наталья Александровна

Отец ребёнка: Малыгин Александр Михайлович

Рождение ребёнка
06.12.1986

Сын: Малыгин Николай Александрович

Отец ребёнка: Малыгин Александр Михайлович

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