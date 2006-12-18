Малыгин Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малыгин Николай Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1986

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1986

Отец: Малыгин Александр Михайлович

Мать: Марковская Зоя Николаевна

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