Аксинья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1711

Дата смерти

1768

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1711 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1733 ст.

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Селиванов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1735 ст.

Дочь: Дарья Иванова

Отец ребёнка: Иван Селиванов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1739 ст.

Сын: Павел Иванов

Отец ребёнка: Иван Селиванов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1741 ст.

Сын: Федор Иванов

Отец ребёнка: Иван Селиванов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Селиванов

Смерть
1768
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