Аксинья Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1711
Дата смерти1768
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1733 ст.
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Иван Селиванов
Рождение ребёнка
1735 ст.
Дочь: Дарья Иванова
Отец ребёнка: Иван Селиванов
Рождение ребёнка
1739 ст.
Сын: Павел Иванов
Отец ребёнка: Иван Селиванов
Рождение ребёнка
1741 ст.
Сын: Федор Иванов
Отец ребёнка: Иван Селиванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Селиванов
Смерть
1768