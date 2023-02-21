Топорев Владимир Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Топорев Владимир Митрофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

28.08.1919

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1877 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1908

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Топорева Александра Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Топорева Александра Михайловна

Смерть
28.08.1919
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