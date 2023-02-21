Топорева (Улупова) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Топорева (Улупова) Александра Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1877

Дата смерти

16.02.1942

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1877

Отец: Улупов Михаил Улуппович

Мать: Улупова Зинаида Петровна

Рождение ребёнка
21.01.1908

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Топорев Владимир Митрофанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Топорев Владимир Митрофанович

Смерть
16.02.1942
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