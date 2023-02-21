Топорева (Улупова) Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1877
Дата смерти16.02.1942
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1877
Отец: Улупов Михаил Улуппович
Мать: Улупова Зинаида Петровна
Рождение ребёнка
21.01.1908
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Топорев Владимир Митрофанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.02.1942