Красикова Мария Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1892 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.07.1896 ст.
Дочь: Красикова Марина Семёновна
Отец ребёнка: Красиков Семён Степанович
Рождение ребёнка
27.07.1899 ст.
Дочь: Красикова Екатерина Семёновна
Отец ребёнка: Красиков Семён Степанович
Рождение ребёнка
20.10.1900 ст.
Сын: Красиков Афанасий Семёнович
Отец ребёнка: Красиков Семён Степанович
Рождение ребёнка
04.12.1902 ст.
Отец ребёнка: Красиков Семён Степанович
Рождение ребёнка
04.11.1904 ст.
Сын: Красиков Кузьма Семёнович
Отец ребёнка: Красиков Семён Степанович
Рождение ребёнка
02.12.1906 ст.
Сын: Красиков Андрей Семёнович
Отец ребёнка: Красиков Семён Степанович
Рождение ребёнка
08.08.1908 ст.
Сын: Красиков Емельян Семёнович
Отец ребёнка: Красиков Семён Степанович
Смерть
Неизвестно