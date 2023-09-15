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Красикова Мария Ивановна

Место рождения

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
26.01.1892 ст.

Муж: Красиков Семён Степанович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.07.1896 ст.

Дочь: Красикова Марина Семёновна

Отец ребёнка: Красиков Семён Степанович

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.07.1899 ст.

Дочь: Красикова Екатерина Семёновна

Отец ребёнка: Красиков Семён Степанович

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.10.1900 ст.

Сын: Красиков Афанасий Семёнович

Отец ребёнка: Красиков Семён Степанович

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.12.1902 ст.

Сын: Красиков Иван Семёнович

Отец ребёнка: Красиков Семён Степанович

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.11.1904 ст.

Сын: Красиков Кузьма Семёнович

Отец ребёнка: Красиков Семён Степанович

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.12.1906 ст.

Сын: Красиков Андрей Семёнович

Отец ребёнка: Красиков Семён Степанович

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.08.1908 ст.

Сын: Красиков Емельян Семёнович

Отец ребёнка: Красиков Семён Степанович

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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