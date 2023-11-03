Протопопова Глафира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Протопопова Глафира

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Леконцева Анна Филипповна

Отец ребёнка: Протопопов Филипп

Пислегово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Протопопов Иван Филиппович

Отец ребёнка: Протопопов Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Протопопов Филипп Филиппович

Отец ребёнка: Протопопов Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Протопопов Николай Филиппович

Отец ребёнка: Протопопов Филипп

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Протопопов Филипп

Смерть
Неизвестно
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