Протопопова Глафира
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Леконцева Анна Филипповна
Отец ребёнка: Протопопов Филипп
Пислегово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Протопопов Иван Филиппович
Отец ребёнка: Протопопов Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Протопопов Филипп Филиппович
Отец ребёнка: Протопопов Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Протопопов Николай Филиппович
Отец ребёнка: Протопопов Филипп
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Протопопов Филипп
Смерть
Неизвестно