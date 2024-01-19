Протопопов Филипп
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Леконцева Анна Филипповна
Мать ребёнка: Протопопова Глафира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Протопопов Иван Филиппович
Мать ребёнка: Протопопова Глафира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Протопопов Филипп Филиппович
Мать ребёнка: Протопопова Глафира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Протопопов Николай Филиппович
Мать ребёнка: Протопопова Глафира
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Протопопова Глафира
Смерть
Неизвестно