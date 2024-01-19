Протопопов Филипп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Протопопов Филипп

Место рождения

Пислегово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Пислегово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Леконцева Анна Филипповна

Мать ребёнка: Протопопова Глафира

Пислегово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Протопопов Иван Филиппович

Мать ребёнка: Протопопова Глафира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Протопопов Филипп Филиппович

Мать ребёнка: Протопопова Глафира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Протопопов Николай Филиппович

Мать ребёнка: Протопопова Глафира

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Протопопова Глафира

Смерть
Неизвестно
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