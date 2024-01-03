Панина Юлия Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панина Юлия Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Панин Захар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1948

Дочь: Кострова Неля Ивановна

Отец ребёнка: Панин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панин Станислав Иванович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панин Геннадий Ивановч

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панин Анатолий Иванович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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