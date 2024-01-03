Панина Юлия Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Панин Захар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.11.1948
Дочь: Кострова Неля Ивановна
Отец ребёнка: Панин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Панин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Панин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно